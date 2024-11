EUA ELEIÇÕES: Biden discursa aos americanos para avançar com transição pacífica do governo Trump

Biden discursa aos americanos para avançar com transição pacífica do governo Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai discursar à nação nesta quinta-feira (7) com a promessa de uma transição pacífica do poder para Donald Trump, após a vitória esmagadora do republicano sobre a rival democrata Kamala Harris nas eleições de terça-feira.

Com o retorno de Donald Trump, a China pode se preparar para quatro anos de tarifas, tensões e combate dialético, dizem os especialistas, que ressaltam, no entanto, que sua reputação como negociador pode funcionar a favor de Pequim.

Embora o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tenha sido um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizar Donald Trump, o retorno do republicano à Casa Branca preocupa o Reino Unido, que mantém uma histórica "relação especial" com os Estados Unidos.

2024 será quase certamente o 1º ano com aumento de temperatura de +1,5ºC

O ano de 2024 será quase certamente o mais quente já registrado e o primeiro com um aumento da temperatura média mundial superior a 1,5ºC em relação à era pré-industrial, anunciou nesta quinta-feira (7) o observatório europeu Copernicus.

Mundo ainda está longe de se adaptar às 'calamidades climáticas', alerta a ONU

A poucos dias do início da conferência do clima COP29, a ONU avaliou, nesta quinta-feira (7), que o mundo está longe de completar a sua preparação para as "calamidades" da mudança climática.

Dados para manter a esperança antes da COP29

Apesar do fluxo de más notícias relacionadas às mudanças climáticas, algumas tendências favoráveis à transição energética foram registradas recentemente.

ONU espera finalmente regular créditos de carbono na COP29

Desde que o Acordo de Paris foi assinado em 2015, as pessoas têm aguardado ansiosamente a implementação de seu artigo 6, que estabelece um sistema supervisionado pela ONU para o comércio de créditos de carbono para ajudar países e empresas a mitigar suas emissões.

Israel volta a bombardear redutos do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense voltou a bombardear, nesta quinta-feira (7), os redutos do movimento islamista Hezbollah no sul do Líbano, na fronteira com Israel, e na periferia sul de Beirute, onde uma área próxima ao único aeroporto do país foi atingida.

FOTOS, VIDEO

Europa quer mostrar uma frente unida diante do retorno de Trump

Líderes europeus iniciaram, nesta quinta-feira (7), uma reunião em Budapeste com uma agenda formalmente centrada na economia e migração, mas marcada pela necessidade de demonstrar uma frente unida diante de Donald Trump, após a vitória do republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Em Valência, o mundo dos mortos também é um lamaçal

Os destroços e o lamaçal que compõem a paisagem de muitos vilarejos valencianos continuam quando se passa pelos portões dos cemitérios, cuja capacidade de enterrar os mortos nas enchentes é quase nula.

Fed define taxa de juros após eleição de Trump

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve anunciar nesta quinta-feira um novo corte das taxas de juros, movimento iniciado em setembro com a queda da inflação e que deve prosseguir após a eleição de Donald Trump.

Cinco anos depois do incêndio, Notre Dame de Paris se prepara para reabrir

O incêndio que a devastou em 2019 chocou o mundo inteiro, mas cinco anos depois, a Catedral de Notre Dame de Paris recuperou a sua beleza e prepara-se para receber os primeiros visitantes em 7 de dezembro.

Do incêndio à reabertura, os 2.000 dias que marcaram a Catedral de Notre Dame

Quando soou o alarme na Catedral de Notre Dame às 18h23 do dia 15 de abril de 2019, os fiéis que estavam na missa de Segunda-Feira Santa deixaram o edifício calmamente. Ninguém se deu conta de que um incêndio havia deflagrado na estrutura de madeira que sustenta o telhado.

Austrália proibirá acesso a redes sociais a menores de 16 anos

A Austrália proibirá por lei o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, anunciou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro Anthony Albanese, prometendo agir contra empresas de tecnologia que não protejam adequadamente os jovens usuários.

