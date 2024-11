Napoli e Inter fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Italiano

Um técnico de prestígio e carismático como Antonio Conte, contratações certeiras e eficiência na frente do gol são a chave de um Napoli que ressuscitou em menos de quatro meses para voltar a brigar pelo título do Campeonato Italiano, depois de uma temporada 2023/2024 catastrófica. No próximo domingo (10), o desafio é contra a Inter de Milão, confronto direto pela liderança, em San Siro.

O time napolitano é o líder desde a 6ª rodada. Na 12ª, vai enfrentar a atual campeã, que está um ponto atrás.

Depois de conquistar o 'Scudetto' em 2023 sob o comando de Luciano Spalletti, o Napoli viveu uma temporada para esquecer, terminando em décimo, sem vaga nas copas europeias pela primeira vez desde 2010 e com três treinadores diferentes.