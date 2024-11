Mundo ainda está longe de se adaptar às 'calamidades climáticas', alerta a ONU

A poucos dias do início da conferência do clima COP29, a ONU avaliou, nesta quinta-feira (7), que o mundo está longe de completar a sua preparação para as "calamidades" da mudança climática.

Os esforços globais para se adaptar à mudança climática – desde a construção de barragens à plantação de cultivos resistentes à seca – não acompanharam o aquecimento global, que acelerou a frequência e a intensidade das catástrofes.

O ano de 2024 está prestes a se tornar o mais quente já registrado, anunciou nesta quinta-feira a Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o observatório europeu Copernicus, será quase certamente o primeiro ano em que o limite de 1,5°C de aquecimento será ultrapassado.