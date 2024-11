MP da Guatemala pede 2.860 anos de prisão para general por genocídio

"Se estabelece que a intenção do acusado era a de destruir o povo étnico maia ixil, a quem [as Forças Armadas] consideraram como inimigo interno" durante a guerra, disse a promotora sobre o ex-chefe do Estado-Maior do Exército.

O militar, de 92 anos, é réu por seu papel nos massacres de mais de 1.200 indígenas acusados de apoiar guerrilheiros entre 1978 e 1982, enquanto seu irmão governava, o presidente Romeo Lucas García, que faleceu na Venezuela em 2006.

Durante os sete meses de julgamento foram apresentados documentos militares, relatórios forenses e o testemunho de sobreviventes, entre outras provas. Espera-se que o tribunal dite a sentença na próxima semana.