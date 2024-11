Mãe de bebê prematuro sequestrado na França é entregue às autoridades

“A mulher em questão foi extraditada esta tarde”, disse à AFP o porta-voz do MP, Franklin Wattimena.

A criança, que nasceu oito semanas antes do previsto, foi encontrada com seus pais em um hotel em Amsterdã há quase duas semanas, após uma grande operação internacional de busca.

De acordo com Wattimena, a mãe do bebê, de 25 anos, saiu em um voo do aeroporto de Schiphol por volta das 10h00 de Brasília.

O pai de 23 anos “permanece sob custódia” nos Países Baixos, disse ele.

As autoridades francesas emitiram um alerta de sequestro e mandados de prisão europeus para o casal depois que Santiago foi levado de um hospital em um subúrbio de Paris.