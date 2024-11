Incidente diplomático após polícia israelense entrar em igreja da França em Jerusalém

A polícia israelense entrou, nesta quinta-feira (7), no santuário de Eleona, uma igreja de propriedade francesa em Jerusalém, e deteve dois gendarmes franceses, uma ação descrita como “inaceitável” pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, em visita ao local, informou um repórter da AFP.

“Não entrarei em Eleona hoje, porque as forças de segurança israelenses entraram com armas, sem autorização prévia da França e sem se comprometerem a sair hoje”, disse Barrot no local, logo após se reunir com o ministro das Relações Exteriores de Israel.

O ministro francês descreveu a situação como “inaceitável”.