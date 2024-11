Governo da Colômbia e ELN decidem retomar processo de paz após reunião em Caracas

Os partidos insistiram “na urgência de superar os fatores de crise e em fazer o que for necessário para obter o máximo de progresso nos próximos vinte meses do atual governo”.

"Para continuar o trabalho da Mesa de Diálogos para a Paz decidimos que, uma vez feitas as consultas necessárias, nos reuniremos de 19 a 25 de novembro", indica o texto, que se compromete a "fortalecer esta mesa como órgão de negociação e decisão".

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) concordaram em retomar em dez dias o processo de diálogo de paz paralisado desde setembro, após uma reunião que terminou nesta quinta-feira (7) em Caracas, informaram em um comunicado conjunto.

Esse “é o primeiro passo para sair do que chamamos de congelamento da mesa”, disse o chefe negociador do ELN, Pablo Beltrán, à Caracol Radio da Colômbia na quinta-feira.

O contato foi retomado em Caracas nesta semana com o objetivo de retomar o processo de paz e chegar a um acordo sobre um cessar-fogo, sobre o qual não houve nenhum pronunciamento até o momento.

O processo de paz entre os guerrilheiros do ELN e o governo colombiano foi suspenso em setembro por decisão do presidente Gustavo Petro, em reação a um ataque desse grupo marxista-leninista contra uma base militar que deixou três soldados mortos e 28 feridos.

“Dizemos que nos reunimos, resolvemos alguns problemas, mas não outros, estamos indo a consultas para ver como podemos desatar os nós e nos reuniremos novamente muito em breve para continuar com isso, para superar os problemas”, acrescentou.

“O objetivo é fazer o máximo de progresso possível”, disse Beltrán. “Faltam 20 meses (...). Chegamos em um acúmulo de acordos parciais e com a vontade de avançar o máximo possível”.

Também pediu que os Estados Unidos “não se oponham à solução política do conflito” e “avancem o máximo possível” nas negociações até 2026, bem como “um acordo nacional”.

No início do dia, o ELN declarou em um comunicado sua “vontade de paz” e propôs um “novo modelo de negociação”.

O grupo insurgente declarou no início da reunião na Venezuela seu “compromisso” com a busca de uma “solução política”.

A negociadora-chefe de Petro, Vera Grabe, disse na semana passada que a “reativação” de um “cessar-fogo” e a “dinâmica humanitária”, entre outras questões, seriam abordadas, de acordo com um comunicado presidencial.

O diálogo com o ELN foi realizado no México, em Cuba e na Venezuela. A última reunião anterior em Caracas entre as partes foi em maio.