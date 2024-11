Fed reduz taxas básicas de juros em um quarto de ponto percentual, para 4,50%-4,75%

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) cortou, nesta quinta-feira (7), suas taxas básicas de juros em um quarto de ponto percentual, para a faixa de 4,50% a 4,75%, em uma decisão unânime e aguardada pelos mercados um dia depois da eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos.

O corte se segue a outro de meio ponto percentual, em setembro, o primeiro deste ciclo de flexibilização da política monetária desde março de 2020.

"As condições do mercado de trabalho se distendem", enquanto "a inflação fez progressos em seu retorno para a meta de 2% (...), mas continua alta", assinalou o Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) em um comunicado ao final de dois dias de reunião em Washington.