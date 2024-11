Expulsões de migrantes prometidas por Trump poderiam provocar reação em cadeia

A expulsão em massa de migrantes em situação irregular é uma das promessas mais temidas de Donald Trump, que pode desencadear uma espiral de problemas econômicos e jurídicos se realmente colocá-las em prática.

"O discurso é uma coisa e a aplicação é outra", afirma Stephen Yale-Loehr, professor de direito migratório na Universidade de Cornell.

Considerando as proteções jurídicas garantidas pela Constituição dos Estados Unidos a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, "Trump não pode simplesmente prender as pessoas e expulsá-las no dia seguinte", explica ele à AFP.