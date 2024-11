Dados para manter a esperança antes da COP29

Atualmente responsável por quase um terço das emissões mundiais de CO2, a China estaria perto, segundo muitos especialistas, de seu pico de emissões, muito antes do compromisso estabelecido para 2030. O país instala a cada ano quantidades sem precedentes de painéis solares.

Segundo o site CarbonBrief, que analisou dados oficiais e comerciais, as emissões chinesas não aumentaram no terceiro trimestre de 2024, apesar de uma retomada do uso de carvão. As emissões permaneceram no mesmo nível, ou levemente abaixo, do nível no terceiro trimestre de 2023.

"Parece que as emissões estão se estabilizando e poderiam começar a cair caso o rápido aumento das energias limpas continue", explica à AFP Lauri Myllyvirta, do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA).