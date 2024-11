Cuba inicia balanço de danos após passagem de furacão Rafael, que deixou a ilha às escuras

Os cubanos se recuperam, nesta quinta-feira (7), do susto causado pelo furacão Rafael, que atingiu o oeste da ilha com fúria e deixou o país na escuridão mais uma vez, enquanto as autoridades contabilizam os danos materiais sem relatar nenhuma morte até o momento.

“Estamos avaliando os danos causados por Rafael no início da manhã. A recuperação está concentrada” nas províncias ocidentais de Artemisa, Havana e Mayabeque, disse o presidente em sua conta no X.

A estrada de Havana para Artemisa amanheceu com postes de alta tensão no chão e suas grossas estruturas metálicas retorcidas. As ruas dos vilarejos estavam repletas de galhos de árvores, mas também de telhas e pedaços de concreto das fachadas das casas que não resistiram ao ataque cruel do furacão.

“Agora, o furacão se foi e teremos outro apagão, ou seja, não teremos água, como vamos cozinhar, que água vamos beber”, se pergunta Lidia, uma dona de casa de 49 anos, com tristeza em frente à sua casa em Candelaria, uma cidade de 20.000 habitantes a 40 km de Playa Majana, local por onde Rafael entrou na tarde de quarta-feira.

