Conferência global contra violência infantil tem início na Colômbia

"Atualmente, mais da metade das crianças do mundo sofrem algum tipo de violência (...) isso é inaceitável", disse o chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, durante a abertura do evento.

"Temos cinco anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo acabar com todas as formas de violência contra as crianças", indicou, por sua vez, Camilla Waltersson Grönvall, ministra dos Serviços Sociais da Suécia, que organiza o evento junto à Colômbia.

A representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a violência contra as crianças, Najat Maalla M'jid, pediu para que "a conferência não seja um fim em si mesma" e que "no final se traduza em ações".

A infância sofre uma violência "sem precedentes", segundo a ONU, devido a conflitos armados, mudanças climáticas, migração, abusos sexuais e cibernéticos, casamento infantil, doenças mentais, suicídios, entre outros.