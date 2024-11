Austrália proibirá acesso a redes sociais a menores de 16 anos

A futura lei "é para mães e pais. As redes sociais estão realmente prejudicando as crianças, e eu vou acabar com isso", declarou Albanese à imprensa.

"A responsabilidade não será dos pais ou dos jovens. Não haverá sanções para os usuários", esclareceu.

O projeto, que conta com o apoio dos dois principais partidos australianos, será apresentado esta semana aos líderes regionais e territoriais e será submetido ao Parlamento no final de novembro.