2024 será quase certamente o 1º ano com aumento de temperatura de +1,5 ºC

"Depois de dez meses de 2024, agora é quase certo que este será o ano mais quente já registrado e o primeiro ano com mais de 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais”, afirmou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática (C3S) de Copernicus.

"Isso marca uma nova etapa nos recordes de temperaturas mundiais e deve servir como um gatilho para aumentar a ambição na próxima conferência sobre mudanças climáticas, a COP29", que começa em Baku no dia 11 de novembro, declarou Burgess.

Essa cúpula na capital do Azerbaijão será centrada na difícil tarefa de acordar um novo objetivo de financiamento para permitir que os países em desenvolvimento reduzam suas emissões de gases de efeito estufa e se adaptem às mudanças climáticas.

As reuniões ocorrerão sob a sombra do possível retorno de Donald Trump à Casa Branca, que no passado chamou as mudanças climáticas de "farsa".