Uma fênix chamada Donald Trump

Durante a convenção republicana em meados de julho, ele gostou de ver aqueles que lhe viraram as costas o elogiarem no palco. Isso aconteceu dois dias depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia.

Uma onda de americanos de boné vermelho, na sua maioria brancos e idosos, compareceu aos seus eventos eleitorais convencidos de que o nova-iorquino, que fez fortuna no setor imobiliário, compreende as suas dificuldades melhor do que ninguém.

Trump, que será o presidente mais velho dos EUA a tomar posse, também apostou nos homens jovens, cujo apoio cultivou com vídeos com campeões de artes marciais mistas na rede social TikTok e declarações provocativas em podcasts.

Em nome do slogan "Estados Unidos primeiro", tratou de maneira rude os aliados do país, iniciou uma escalada imprevisível com o Irã pelo programa nuclear e expressou fascínio por líderes autoritários, como Vladimir Putin da Rússia e Kim Jong Un da Coreia do Norte.

O republicano remodelou a Suprema Corte como achou adequado, oferecendo uma vitória aos conservadores na questão do aborto.

Ele rejeitou com um golpe de caneta um movimento contra a violência policial e escapou, em duas ocasiões, da infâmia de um impeachment.

Os quatro anos de Trump no poder continuam marcados pelo seu fracasso em ser reeleito em 2020 – uma derrota para Joe Biden que ele nunca reconheceu.

Também não houve nenhuma "onda gigante" republicana prometida pelo ex-presidente nas eleições de meio de mandato de 2022.

O seu partido sofreu reveses nos referendos sobre o aborto, inclusive em estados muito conservadores.

Mas nas eleições desta terçafeiraele se redimiu. Derrotou sua rival, a vice-presidente democrata Kamala Harris, de 60 anos, após uma campanha muito agressiva em que os insultos estavam na ordem do dia.

Ele inclusive reivindica ter vencido no voto popular. Se isto for confirmado, ele seria o primeiro republicano a conseguir este feito em 20 anos.

"Fizemos história", afirmou vitoriosamente aos seus partidários nesta quarta-feira.

