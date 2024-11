Trump: 'vamos consertar tudo em nosso país, inclusive nossas fronteiras'

O candidato do partido republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou na madrugada (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, 6, que "vamos consertar tudo em nosso país, inclusive nossas fronteiras", em discurso considerado de vitória nas eleições dos Estados Unidos, no quartel general de sua campanha na Flórida. "Tivemos uma vitória incrível deste presidente 45 que será o 47", comentou. "Esta será a era de ouro da América, uma vitória magnífica para o povo americano."

Donald Trump destacou que terá pelo menos 315 votos no colégio eleitoral e vencerá no voto popular. "A América nos deu um grande mandato e tomamos de volta o controle do senado. Parece que vamos manter o controle da Câmara dos Representantes."

Trump aproveitou o evento para congratular "o nosso vice-presidente eleito JD Vance." Em seguida, Vance afirmou que o povo dos EUA testemunhou a maior retomada da história política dos EUA.