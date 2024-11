Proposta para ampliar direito ao aborto fracassa na Flórida

Uma consulta de iniciativa cidadã para ampliar o direito ao aborto para além das seis semanas de gestação fracassou nesta terça-feira (5) no estado americano da Flórida, anunciaram os canais de TV ABC e NBC.

A proposta buscava permitir o aborto até cerca de 24 semanas de gestação e exigia 60% de votos favoráveis, o limiar mais exigente entre os dez estados que organizaram consultas sobre esse tema paralelamente às eleições presidenciais.

Os defensores do direito ao aborto esperavam que o terceiro estado mais populoso do país voltasse a se tornar um refúgio para as mulheres do sudeste.