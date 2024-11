Donald Trump voltará à presidência dos Estados Unidos após vencer as eleições com um programa anti-imigração, protecionista na área comercial e contrário ao politicamente correto que provoca temores em muitos países.

WASHINGTON:

Republicanos conquistam o controle do Congresso dos Estados Unidos

Os republicanos recuperaram o controle do Senado dos Estados Unidos, que estava nas mãos dos democratas, ao conseguir a maioria de 51 cadeiras sobre 100, segundo as projeções da imprensa americana.

WASHINGTON:

Trump e sua complicada relação com as Forças Armas voltam a se encontrar

Donald Trump está prestes a retomar a sua complicada relação com as Forças Armadas americanas como comandante em chefe após retomar a Casa Branca. Para esse segundo capítulo, prometeu não enviá-las a conflitos no exterior, mas já insinuou que avalia usá-las em casa.

WASHINGTON:

De volta à Casa Branca, Trump espera evitar processos judiciais

Jogando com o tempo, Donald Trump conseguiu adiar a maioria dos julgamentos criminais para depois da eleição presidencial e, agora que foi declarado vencedor na eleição de terça-feira, está confiante de que não terá de sentar-se no banco dos réus.

PALM BEACH:

Apoiadores de Trump na Flórida em êxtase após discurso vitorioso de seu candidato

A alegria dos apoiadores de Donald Trump é imensa. O candidato republicano, que acaba de ser declarado presidente eleito pela imprensa americana, reivindicou pouco antes a sua vitória em um centro de convenções na Flórida, após uma noite eleitoral histórica para o país.

PARIS:

Mercados recebem favoravelmente o retorno de Trump à Casa Branca

O dólar disparou, as Bolsas de valores subiram e o bitcoin bateu um recorde nesta quarta-feira (6), após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que, segundo analistas, poderá reacender a inflação.

WASHINGTON:

Mais tarifas e menos impostos diretos: a receita econômica de Trump

O retorno de Donald Trump à Casa Branca deve ser uma boa notícia para os contribuintes americanos, mas, no entanto, corre o risco de relançar as guerras comerciais, particularmente contra China e União Europeia.

TÓQUIO:

Impulsionado pela vitória de Trump, bitcoin bate recorde e ultrapassa US$ 75 mil

O bitcoin bateu recorde, nesta quarta-feira (6), e superou pela primeira vez a marca de 75 mil dólares (valor em 433,8 mil reais na cotação atual), impulsionado pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca, que prometeu converter os Estados Unidos na "capital das criptomoedas".

WASHINGTON:

Com Trump, negacionismo climático intensificará o aquecimento global

A vitória de Donald Trump devolve à Casa Branca um negacionista da mudança climática, disposto a desmantelar as políticas ambientais do seu antecessor e a comprometer os esforços globais para conter o aquecimento global.

WASHINGTON:

Eleição de Trump pode afetar ainda mais o direito ao aborto nos EUA

A eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode levar a novos ataques contra o direito ao aborto, que já foi dramaticamente revertido em vários estados dos Estados Unidos.

WASHINGTON:

Americanos terão que esperar para terem sua primeira mulher presidente

Pela segunda vez em oito anos, uma mulher candidata à presidência dos Estados Unidos não conseguiu se tornar a líder da maior potência mundial, após uma campanha em que o gênero foi um elemento central.

WASHINGTON:

Vitória de Trump trará ao mundo um desenfreado 'EUA primeiro'

O retorno de Donald Trump à Casa Branca trará grandes mudanças para os Estados Unidos e para o mundo, já que o futuro presidente nacionalista está determinado a virar a página de quatro anos de governo democrata, que confortou aliados e enfrentou inimigos.

KIEV:

Ucranianos estão preocupados após vitória de Donald Trump

O pessimismo reina nas ruas de Kiev. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas nesta quarta-feira (6) ameaça reduzir a ajuda à Ucrânia, cujo Exército já está recuando diariamente frente aos russos.

NOVA YORK:

Wall Street abre em forte alta após vitória de Trump

A Bolsa de Valores de Nova York abriu em forte alta nesta quarta-feira (6), em meio a um mercado satisfeito com a vitória de Donald Trump, que voltará a ser presidente dos Estados Unidos.

CARACAS:

Pulso firme ou pragmatismo? A incerteza sobre a política de Trump em relação à Venezuela

Donald Trump voltará a assumir o poder nos Estados Unidos em meio a uma crise energética provocada pela guerra e que tornou o petróleo da Venezuela mais atrativo: a forma como vai lidar com Nicolás Maduro, um velho inimigo de sua primeira administração, continua sendo um mistério.

WASHINGTON:

Direito ao aborto vence em vários estados dos EUA, mas não na Flórida

Os referendos a favor do direito ao aborto, organizados de modo paralelo às eleições presidenciais dos Estados Unidos, venceram na noite de terça-feira (5) em vários estados como Arizona e Missouri, mas não na Flórida, o terceiro mais populoso do país.

HAVANA:

Rafael ameaça Cuba com força de um 'grande furacão'

O furacão Rafael tocará a terra em Cuba, nesta quarta-feira (6), com a fúria de um "grande furacão", duas semanas depois que Oscar deixou 8 mortos em meio a um apagão geral, segundo previsões do Centro Nacional de Furacões americano (NHC).

(Cuba clima meio-ambiente meteorologia energia, 588 palavras, já transmitida)

LYON:

Operação da Interpol contra o tráfico de seres humanos prende mais de 2.500

A Interpol anunciou nesta quarta-feira (6) sua "maior operação contra o tráfico de seres humanos", que permitiu a detenção de mais de 2.500 pessoas e o resgate de mais de 3.000 vítimas em potencial no mundo, de fazendas na Argentina a boates na Europa.

CALCUTÁ:

Agredida, drogada e estuprada: a história de uma escrava sexual na Índia

Vendida por sua família quando adolescente, Zarin foi repetidamente espancada, drogada e estuprada por uma gangue. Assim como ela, milhares de meninas são vítimas de tráfico na Índia, principalmente no estado de Bengala Ocidental, que faz fronteira com Bangladesh, Butão e Nepal.

