Musiala dá vitória ao Bayern sobre o Benfica (1-0) na Champions

Um gol do talentoso Jamal Musiala no segundo tempo deu ao Bayern de Munique a vitória sobre o Benfica por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), na Allianz Arena, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões.

O jogo começou com 15 minutos de atraso para que os torcedores pudessem chegar ao estádio, depois dos problemas no transporte de Munique.

A vitória interrompe a série negativa do Bayern na Champions, depois das derrotas fora de casa diante do Aston Villa (1 a 0) e do Barcelona (4 a 1).