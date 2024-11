Líderes mundiais felicitam Trump por sua vitória eleitoral nos EUA

As saudações vão desde celebrações efusivas até mensagens formais expressando bons desejos de trabalhar em conjunto com o futuro governo Trump.

Já o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esperar que sob Trump "as crises e guerras globais e regionais acabem, em particular a questão palestina e a guerra entre Rússia e Ucrânia".

"O seu retorno histórico à Casa Branca fornece aos Estados Unidos um novo começo e um compromisso poderoso com esta grande aliança entre Israel e os Estados Unidos", disse Netanyahu em um comunicado.

Os Estados Unidos apoiaram os esforços de mediação na guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas na Faixa de Gaza, juntamente com Catar e Egito, cujos líderes também saudaram a vitória de Trump.

O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, e o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, manifestaram a esperança de continuar trabalhando com o futuro presidente para a paz no Oriente Médio.