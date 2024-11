Japão lança ao espaço primeiro satélite feito de madeira

Pesquisadores querem provar que material tem condições para ser usado em missões espaciais. Artefato é feito com técnica de artesanato tradicional que dispensa uso de cola ou parafuso.O primeiro satélite de madeira do mundo foi lançado ao espaço nesta terça-feira (05/11), numa tentativa de provar que a madeira é um material que pode ter utilidade em missões espaciais. Projetado por pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão, o LignoSat é feito de honoki, um tipo de magnólia que era tradicionalmente usado para fazer bainhas de espadas. A equipe pretende plantar árvores na Lua e em Marte em 50 anos. "Com madeira, um material que podemos produzir por nós mesmos, estaremos aptos a construir casas, viver e trabalhar no espaço para sempre", disse Takao Doi, astronauta que estuda atividades espaciais humanas na Universidade de Kyoto. Testando a madeira no espaço Os pesquisadores japoneses realizaram um experimento de dez meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) e chegaram à conclusão de que o honoki é a madeira mais adequada para usos espaciais. Em seguida, eles construíram o LignoSat usando uma técnica tradicional de artesanato japonês que dispensa o uso de parafusos ou cola para manter o satélite unido. "Se conseguirmos provar que nosso primeiro satélite de madeira funciona, queremos apresentá-lo à SpaceX de Elon Musk", disse Doi. O LignoSat está programado para orbitar a Terra por seis meses. Ele irá medir como a madeira resiste ao ambiente extremo do espaço, onde as temperaturas flutuam de -100 a 100 graus Celsius a cada 45 minutos, à medida que os objetos orbitam na escuridão e na luz do Sol. O satélite também avaliará a capacidade da madeira de reduzir o impacto da radiação espacial sobre semicondutores. Madeira ou metal? Os pesquisadores japoneses disseram que a madeira tem várias vantagens em relação ao metal. Os satélites convencionais criam partículas de óxido quando são desativados e voltam para a atmosfera da Terra. A expectativa é de que a madeira queime e libere menos poluição. Espera-se também que a madeira seja mais durável no espaço do que na Terra, pois não há umidade para apodrecê-la nem oxigênio para queimá-la. "Pode parecer ultrapassada, mas a madeira é, na verdade, uma tecnologia de ponta à medida que a civilização se dirige à Lua e a Marte", disse Kenji Kariya, gerente do Sumitomo Forestry Tsukuba Research Institute. "A expansão para o espaço poderia revigorar o setor madeireiro." (DW, ots)