Impulsionado pela vitória de Trump, bitcoin bate recorde e ultrapassa US$ 75 mil

O preço dessa criptomoeda, assim como do dólar, disparou nos mercados com a publicação dos primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA, na qual Trump venceu em vários estados com uma margem considerada suficiente para ganhar a eleição.

O triunfo do candidato republicano foi apontado horas depois, quando ele obteve mais do que os 270 votos eleitorais necessários para derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris.

Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin - considerados quatro dos sete principais estados-chave - e os cobiçados Texas e Ohio.