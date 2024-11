Equipe de Kamala mantém esperanças em três estados cruciais da 'muralha azul'

"É uma corrida extremamente apertada", escreveu Jen O'Malley Dillon, que não menciona Geórgia nem Carolina do Norte, este último um estado já projetado como uma vitória para Donald Trump pela imprensa americana.

O que resta para Kamala então é "muralha azul", cor do Partido Democrata, ou seja, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, estados localizados no nordeste do país e na região dos Grandes Lagos.

"Sempre soubemos que nosso caminho mais claro para chegar aos 270 grandes eleitores [o número necessário para vencer a eleição pelo voto indireto] passa pelos estados da muralha azul. Estamos satisfeitos com o que vemos lá", afirmou.

"Sabemos que esta disputa não estará clara antes do início da manhã de quarta-feira", acrescentou.