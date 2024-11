Apoiadores de Morales anunciam trégua em bloqueios de estradas na Bolívia

De acordo com o líder, os manifestantes suspenderam temporariamente o protesto por "razões humanitárias".

"Estamos fazendo uma pausa com vigília de 72 horas", disse Humberto Claros, secretário-geral da Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia, em comunicado transmitido pela estação de rádio Kawsachun Coca, ligada a Morales.

Claros mencionou que há "quatro mortos", "pelo menos 100 feridos" e "mais de 200" detidos como resultado de confrontos com a polícia, que tem tentado liberar as estradas com o apoio dos militares desde a última sexta-feira.

O governo desmentiu tal afirmação sobre vítimas mortais, enquanto a Defensoria do Povo garantiu à AFP que não "tem nenhuma denúncia" de mortos durante os embates nos pontos de bloqueio.

O Ministério do Interior estima que 127 pessoas ficaram feridas, incluindo 92 policiais, e cerca de 180 foram detidas.