Ações da Tesla de Elon Musk sobem 15% nas negociações prévias à sessão de Wall Street

As ações da Tesla subiram mais de 15% nesta quarta-feira (6) nas negociações prévias à sessão em Wall Street, impulsionadas pelo apoio do seu proprietário, o magnata Elon Musk, a Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Por volta das 10h10 GMT (07h10 no horário de Brasília), as ações da fabricante automotiva subiam 15,11%, a US$ 289,44 (R$ 1.674) nos contratos futuros do índice Nasdaq, que dão uma indicação antes do início da sessão.

Este aumento enquadra-se na boa dinâmica dos índices da bolsa americanos, que registraram fortes aumentos nas negociações pré-sessão desde que o candidato republicano reivindicou a vitória nas eleições presidenciais nesta quarta-feira, antes de serem conhecidos os resultados finais.