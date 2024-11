Valência ainda busca suas vítimas uma semana após as enchentes

"Estamos melhores, mas não estamos bem", resumiu Maribel Albalat, prefeita de Paiporta, localidade próxima à cidade de Valência, que dá nome à região, considerada o epicentro da catástrofe com mais de 70 mortes.

As autoridades ainda procuravam vítimas e limpavam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência nesta terça-feira (5), uma semana depois de inundações devastadoras que deixaram 218 mortos.

Como todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça-feira pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com pás e baldes chega a esta e outras áreas devastadas para ajudar na limpeza.

No entanto, para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes são necessárias equipes profissionais.

"Precisamos de máquinas, precisamos de profissionais que venham limpar as ruas, para que as pessoas possam descer e começar a construir as suas casas, os seus negócios", acrescentou a prefeita.