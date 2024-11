Primeiro-ministro chinês expressa confiança em alcançar metas de crescimento

"Estamos plenamente confiantes na realização das metas deste ano e no desenvolvimento futuro da economia chinesa", declarou Li durante a cerimônia de abertura de uma feira comercial internacional em Xangai.

As autoridades chinesas estabeleceram uma meta de crescimento anual de 5%, mas o terceiro trimestre registrou o menor resultado do país em um ano e meio, um novo sinal de que a recuperação pós-pandemia continua sendo desigual.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou nesta terça-feira que está "plenamente confiante" de que o país alcançará as metas econômicas para este ano, após exaltar as recentes medidas de estímulo adotadas pelo governo.

O governo anunciou uma série de medidas de estímulo econômico, incluindo cortes de juros e a redução de algumas restrições para a compra de imóveis, embora os analistas tenham criticado a falta de detalhes nas iniciativas.

Observadores esperam conhecer um valor específico do pacote estímulo esta semana, durante a reunião do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, o principal órgão do Parlamento chinês.

Li, no entanto, afirmou que as medidas foram "bem recebidas".