Os eleitores americanos, sejam simpatizantes do republicano Donald Trump ou da democrata Kamala Harris, demonstram empolgação com a perspectiva de uma vitória que parece ao alcance da mão para cada lado, após uma campanha presidencial como nenhuma outra.

BAKU:

Oposição 'esmagada' no Azerbaijão dias antes da COP29

O ambientalista azeri Anar Mammadli ia buscar seu filho na creche quando foi preso em frente a todas as crianças. Uma prisão entre tantas outras, que ilustra a repressão em curso no país anfitrião da COP29, prevista para novembro.

(Azerbaijão clima ONU política direitos COP29, 690 palavras, já transmitida)

OSLO:

Noruega assume posição pioneira no setor de carros elétricos na Europa

Em Baerum, um subúrbio residencial de Oslo, há um carro elétrico estacionado em quase metade das casas, prova de que a Noruega avança em seu objetivo de ser o primeiro país a eletrificar seu parque automotivo.

(Azerbaijão clima meio ambiente Noruega energia ONU automóvel COP29, 650 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Suprema Corte do México debate mudança na eleição popular de juízes

A Suprema Corte do México pretende invalidar parcialmente a eleição popular de juízes, o que ameaça provocar uma crise institucional, depois que a presidente do país, a esquerdista Claudia Sheinbaum, advertiu que o processo de votação não pode ser revertido.

(México justiça política, 600 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

O que se sabe dos 200 militares presos na Bolívia por partidários de Evo Morales

O governo boliviano denunciou no fim de semana a tomada de 200 militares como "reféns" por parte de agricultores partidários do ex-presidente Evo Morales que protestam contra "a perseguição judicial" de seu líder e pedem a renúncia do presidente Luis Arce.

(Bolívia política manifestação, 470 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

VALÊNCIA:

Valência ainda busca suas vítimas uma semana após as enchentes

As autoridades ainda procuravam vítimas e limpavam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência nesta terça-feira (5), uma semana depois de inundações devastadoras que deixaram 218 mortos.

(Espanha inundações clima chuvas, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

MADRI:

Espanha se prepara para a conta astronômica das inundações

O custo das inundações que devastaram o sudeste da Espanha promete ser astronômico, mas ainda é complicado calcular o valor devido à magnitude dos danos, um desafio para o Estado e as seguradoras.

(Espanha inundações clima meteorologia finanças seguros, 550 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

CAIRO:

Palestinos reconstroem suas vidas na 'pequena Gaza' do Cairo

Bassem Abu Aun serve shawarmas de peru cozidos ao estilo de Gaza em um bairro do Cairo já apelidado de "pequena Gaza" devido ao grande número de palestinos que ali se estabeleceram depois de fugirem da guerra.

(Palestinos conflito economia Israel Egito, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CHENGDU:

Controversos acampamentos para perder peso são sucesso na China

Para perder quase 30 quilos, Yang Chi'ao teve que seguir uma dieta rigorosa e praticar exercícios diariamente em um dos acampamentos de emagrecimento que proliferam na China, país onde mais da metade dos adultos tem sobrepeso.

(China consumo saúde obesidade alimentação, 500 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

RIO DE JANEIRO:

BCB se prepara para aumentar novamente a Selic

O Banco Central do Brasil prepara-se para aumentar novamente a taxa de juros básica Selic em meio ponto percentual, para 11,25%, em meio a expectativas de anúncios oficiais de cortes de gastos.

(Brasil consumo dinheiro inflação juros PIB empréstimos, 620 palavras, já transmitida)

SEATTLE:

Sindicato da Boeing aceita acordo e anuncia fim de greve de sete semanas

Trabalhadores da Boeing em Seattle, noroeste dos Estados Unidos, aprovaram na segunda-feira (4) a proposta da empresa para encerrar mais de sete semanas de greve que custou mais de 10 bilhões de dólares (57 bilhões de reais) para o grupo e seus fornecedores.

(EUA aeronáutica sindicatos Boeing greve, 570 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

SÃO PAULO:

Escorpiões são mais letais do que nunca no Brasil

Apenas algumas pequenas pinças separam os trabalhadores do Instituto Butantan do animal mais letal do Brasil, o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), responsável por cada vez mais mortes no país.

(Brasil clima meio ambiente animais ciência medicamentos, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO,

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

- Acompanhamento da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]