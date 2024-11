Marine Le Pen nega 'sistema' de desvio de fundos europeus

A líder da extrema direita francesa Marine Le Pen negou, nesta terça-feira (5), a existência de um “sistema” de desvio de fundos públicos europeus quando era eurodeputada, em um julgamento que pode lhe custar a candidatura nas eleições presidenciais de 2027.

O tribunal correcional de Paris julga até o fim do mês Le Pen, de 56 anos, seu partido, o Reagrupamento Nacional (RN), além de outras 24 pessoas, por suspeita de terem pago funcionários do partido com dinheiro do Parlamento Europeu entre 2004 e 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A investigação revelou a prática, "de forma orquestrada e deliberada", de um "sistema de desvio" dos 21.000 euros (R$ 132 mil, na cotação atual) com que cada eurodeputado conta mensalmente para pagar seus assessores parlamentares.