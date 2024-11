FBI alerta sobre ameaças de bomba da Rússia em locais de votação nos EUA

O FBI alertou sobre ameaças de bombas em seções eleitorais em vários estados americanos nesta terça-feira (5), dia das presidenciais, acrescentando que nenhuma delas era plausível, mas muitas pareciam ter origem na Rússia.

A declaração da agência federal de investigação se segue a informações das autoridades da Geórgia de que ameaças de bomba interromperam brevemente a votação nesse estado na terça-feira.

A campanha presidencial americana de 2024 tem sido particularmente volátil, e a segurança no dia da eleição foi elevada a níveis inéditos, dadas as preocupações com possíveis distúrbios civis, fraudes da votação e violência contra trabalhadores eleitorais.