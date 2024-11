Centenas de migrantes deixam o México rumo à fronteira dos EUA

As mobilizações atuais, no entanto, diferem das grandes caravanas que alcançaram a fronteira em 2018. "Que tudo seja para o bem", disse a venezuelana Johanna Pabón, referindo-se às eleições americanas. Segundo ela, os migrantes estão com o partido que os "apoie".

Johanna quer chegar à Cidade do México para agendar uma entrevista por meio do aplicativo CBP One, habilitado pelos Estados Unidos, e obter asilo. Muitos migrantes passaram a optar pelo aplicativo, diante do endurecimento das políticas migratórias, da ameaça de Trump de realizar a maior deportação da história americana, e para evitar os riscos de cruzar a fronteira sem documentos.

As travessias ilegais caíram de 250 mil em dezembro de 2023 para quase 54 mil em setembro de 2024, segundo o governo de Joe Biden.