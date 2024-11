Ambicioso projeto de lei para um Reino Unido sem tabaco chega ao Parlamento

"Esta é uma legislação revolucionária de saúde pública", elogiou o ministro da Saúde do governo trabalhista, Wes Streeting.

O Reino Unido deseja tornar-se progressivamente um país sem tabaco e nesta terça-feira (5) foi apresentado no Parlamento um projeto de lei que proíbe a sua venda à geração nascida depois de 2009, uma medida pioneira e ambiciosa.

Se o texto for aprovado, as pessoas nascidas depois de 2009 nunca mais poderão comprar cigarros legalmente no Reino Unido.

Esta será "a primeira geração livre de tabaco no nosso país", acrescentou o ministro.

Fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, o mais comum e mortal no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).