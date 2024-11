BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Discurso do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, perante comitê da Assembleia Geral da ONU - 18H00

CARACAS (Venezuela) - Reunião de delegações do governo da Colômbia e da guerrilha ELN em Caracas - (até 7)

(+) SCHÖNEFELD (Alemanha) - Ministra dos Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, faz declaração sobre eleições nos EUA - 06H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Ministro do Trabalho libanês apresenta queixa contra Israel à OIT - 07H00

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

(+) CARACAS (Venezuela) - Protesto de mães de manifestantes presos após mobilizações contra Maduro - 12H00

SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2024

Europa

(+) PARIS (França) - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura publica o relatório 2024 sobre alimentação e agricultura - 09H30

SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2024

América

CIUDAD JUÁREZ (México) - Missa na fronteira entre México e Estados Unidos para lembrar os migrantes que morreram tentando chegar aos EUA - 15H00

DOMINGO, 10 DE NOVEMBRO DE 2024

América

LIMA (Peru) - Cúpula Apec - (até 16)

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia do Armistício -

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2024

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Juiz Juan Merchan pronuncia-se sobre pedido de anulação da condenação de Donald Trump por falsificação de documentos comerciais -

PANAMÁ (Panamá) - Julgamento de 36 pessoas, incluindo os ex-presidentes Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela, acusados de lavagem de dinheiro com a Odebrecht - 03H00 (até 19 de Dezembro)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão - 13H00

Europa

(+) VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 08H00

QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2024

Europa

(+) FLORENÇA (Itália) - Reunião dos ministros do turismo do G7 - (até 15)

Esportes

(+) MÁLAGA (Espanha) - Tênis: finais da Taça Billie Jean King 2024 - (até 20)