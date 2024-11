Trump e Kamala encerram campanhas empatados nas pesquisas

Kamala, por sua vez, espera que a defesa do direito ao aborto lhe abra as portas da Casa Branca.

O republicano voltou a agitar o fantasma da fraude eleitoral, o que gera o temor de que ele não reconheça o resultado das eleições em caso de derrota, como aconteceu em 2020. A equipe de campanha de Kamala prevê que o republicano se declare vencedor antes da hora, e ressaltou que a apuração dos votos levará "vários dias".

A segurança das pessoas que vão trabalhar nos centros de votação preocupa. Alguns funcionários eleitorais receberam botões de pânico para alertar rapidamente autoridades em caso de emergência.

Os dois candidatos contaram com apoiadores de peso em suas campanhas. Trump teve ao seu lado o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e seus polêmicos sorteios de 1 milhão de dólares por dia (5,8 milhões de reais) para eleitores registrados. Já Kamala contou com o apoio do ex-presidente Barack Obama e de sua mulher, Michelle.