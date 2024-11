Trump e Kamala concentram eventos finais no Estado-chave da Pensilvânia

Na véspera do dia da eleição, ambos os candidatos presidenciáveis dos Estados Unidos decidiram fazer seus eventos finais de campanha no Estado-pêndulo da Pensilvânia, onde pode ser decidido o futuro presidente. Kamala Harris passou toda esta segunda-feira, 4, no Estado, especialmente em Scranton, cidade natal de Joe Biden. Enquanto Donald Trump se dividiu entre três Estados-chaves: Pensilvânia, Michigan e Carolina do Norte. A disputa presidencial continua acirrada ao entrar em suas horas finais. A tumultuada campanha de 2024 - na qual o presidente democrata em exercício se retirou semanas antes da convenção de nomeação de seu partido e o indicado republicano sobreviveu a duas tentativas de assassinato - está concluindo em uma atmosfera de extrema incerteza, com um eleitorado profundamente dividido. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ex-presidente fez um discurso de 90 minutos, cheio de queixas, na Carolina do Norte. Falando com uma voz rouca e parecendo cansado, Trump zombou de perguntas sobre sua idade e capacidade mental, e pediu aos apoiadores que permanecessem fortes, dizendo: "Este será nosso momento final". Da Pensilvânia ele segue para o Michigan, onde encerra a noite de véspera das eleições.

Kamala está concentrando toda a sua energia na Pensilvânia e seus 19 delegados. Ela agradeceu aos trabalhadores da campanha em Scranton, cidade natal do presidente Biden, e fez uma série de aparições pelo Estado com celebridades, incluindo Katy Perry, Lady Gaga e Oprah Winfrey. As fileiras de assentos vazios eram perceptíveis no comício da Carolina do Norte para Trump, cujas multidões diminuíram nos últimos dias, apesar de sua tendência de se gabar sobre o comparecimento em seus comícios. Em várias de suas aparições recentes em Estados-campo de batalha, os locais não estavam lotados e alguns participantes saíram mais cedo. Trump subiu ao palco em Raleigh, Carolina do Norte, dizendo que o Estado do sudeste era "nosso". Ele começou criticando o governo Biden em relação à imigração e atacando os democratas, sem apresentar provas, por crimes que ele atribui à imigração ilegal.

O republicano parecia confiante, dizendo ao seu público: "Com a Carolina do Norte, sempre cheguei lá". "Meu único propósito em estar aqui hoje é: saiam e votem", disse Trump, alto, mas com a voz rouca. Ali ele tentou se redimir dos comentários preconceituosos que fez há duas semanas sobre Porto Rico ao se referir ao local como uma "ilha flutuante de lixo" durante um comício em Nova York. "Quero dizer, Porto Rico é ótimo", disse. "Ajudamos Porto Rico mais do que ninguém". Já na Pensilvânia, Estado que deu a vitória a Biden em 2020, Trump atraiu milhares de apoiadores para a Santander Arena, mas, mais uma vez, muitos dos 7.200 assentos do local continuavam vazios mais de uma hora depois do horário previsto para sua entrada no palco. A campanha pendurou uma grande bandeira americana perto do fundo da arena, bloqueando a visão das seções posteriores, atrás do palco para a imprensa, que estavam vazias.

Ele disse aos seus apoiadores que estava esperando quatro anos pela eleição e a chamou de "o evento político mais importante da história do nosso país". Trump, que se recusou a reconhecer que perdeu a eleição presidencial há quatro anos. "Apenas um dia. Vocês têm que aparecer", acrescentou. Ele também disse aos seus apoiadores que eles precisam aparecer em massa e "simplesmente inundar as urnas amanhã". Kamala foca em um Estado O último dia de campanha de Kamala será sobre um Estado apenas, Pensilvânia, com a candidata democrata cobrindo a comunidade em quatro eventos. Ali as pesquisas mostram os candidatos empatados indo para o dia da eleição.

Ela deu início à véspera da eleição com um evento para incentivar o voto em Scranton, pedindo aos apoiadores que estavam prestes a bater de porta em porta que aproveitassem as últimas 24 horas de sua campanha. "Voces estão prontos para fazer isso?", gritou, com uma grande placa feita à mão "Vote pela Liberdade" atrás dela e uma faixa semelhante "Vote" ao seu lado. Mesas perto da vice-presidente estavam cheias de materiais de campanha, incluindo cabides de porta que serão deixados nas portas por toda a área de Scranton. Ela pediu aos apoiadores que entendessem que "há uma enorme diferença entre mim e o outro cara", referindo-se a Trump. "Nas próximas 24 horas, vamos aproveitar este momento para bater na porta de um vizinho", disse ela. "Quando concorri pela primeira vez a um cargo como promotora, comecei com 6% nas pesquisas, então qualquer um que saiba disso é seis em 100. Ninguém pensou que eu poderia vencer. E eu costumava fazer campanha com minha tábua de passar roupa", continuou.