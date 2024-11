Seguidores de Trump se reúnem em Michigan para último grande comício de campanha

É uma espécie de grande final de temporada. Seguidores do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump estão chegando ao estado-chave de Michigan, entusiasmados com a uma última oportunidade de ver o repertório de seu campeão um dia antes das eleições, e totalmente convencidos de sua vitória.

"Se você vê a quantidade de gente nos comícios é uma loucura o apoio que Trump tem", disse à AFP Mark Perry, de 65 anos, funcionário de uma companhia telefônica em Indiana.

"Se o resultado for diferente, acho que ficaremos muito desconfiados", disse à AFP em frente ao estádio Van Andel Arena de Grand Rapids, com capacidade para 12 mil pessoas, onde os seguidores de Trump aguardavam com capas impermeáveis e cadeiras dobráveis.