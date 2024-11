Lula conversa de maneira remota com presidente da África do Sul

O presidente brasileiro cancelou a participação no evento por causa do acidente doméstico que sofreu em 19 de outubro.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou na manhã desta segunda-feira, 4, remotamente, com o presidente da África do Sul, Ciryl Ramaphosa. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Segundo o texto, Lula "reiterou interesse no encontro bilateral durante a cúpula do G20, no Rio de Janeiro, onde a África do Sul irá receber do Brasil a presidência do grupo para o próximo ano".

Além disso, Lula reforçou convite a Ramaphosa para participar do café da manhã do Ibas (grupo que reúne Brasil, África do Sul e Índia) previsto para o dia 19, durante a cúpula do G20.

O brasileiro também agradeceu o apoio sul-africano à proposta de paz de China e Brasil para a guerra entre Rússia e Ucrânia.