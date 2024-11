Jornalista foge do Equador após ser ameaçado por supostos guerrilheiros colombianos

O jornalista equatoriano Jorge Navarrete informou, nesta segunda-feira (4), que fugiu de seu país devido a ameaças de morte recebidas após publicar uma reportagem sobre o cultivo de folhas de coca na fronteira com a Colômbia, onde atua a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

"Cheguei a outro país, garantindo minha segurança (...) Espero que as ameaças sejam resolvidas em breve, com a esperança de voltar logo ao Equador e continuar exercendo o jornalismo com compromisso e verdade", publicou o repórter na rede social X. Não se sabe para qual país ele viajou.

Em 22 de outubro, Navarrete publicou uma reportagem no meio digital La Posta sobre a existência de cultivos de drogas no norte do Equador sob o controle de rebeldes do ELN e narcotraficantes.