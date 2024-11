Hamas informa que manteve conversas com Fatah no Cairo sobre guerra em Gaza

O movimento islamista Hamas informou, nesta segunda-feira (4), que manteve conversas no Cairo sobre a guerra em Gaza com seu rival, o Fatah, um diálogo em que também discutiram formas de avançar em direção a um consenso entre os palestinos.

"Foi realizada uma reunião com os irmãos do movimento Fatah, graças ao generoso convite do Egito, para abordar diversas questões nacionais, especialmente a guerra em Gaza e as vias para a ação nacional", declarou Osama Hamdan, um alto comandante do Hamas, em uma mensagem de vídeo.

Hamas e Fatah são rivais ferrenhos e, em 2007, se enfrentaram em uma guerra na qual os islamistas assumiram o controle de Gaza.