Trump sugere que não se importaria se atirassem nele através da imprensa 'falsa'

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o vidro à prova de balas que o cerca em seus comícios desde o atentado contra ele, que ocorreu em julho, e sugeriu que não se importaria se alguém atirasse nele através de onde os profissionais da mídia estavam posicionados.

"Temos essa peça de vidro aqui, mas tudo o que realmente temos aqui é a fake news - e para me acertar, alguém teria que atirar através da fake news. E isso não me incomoda tanto assim", disse Trump, em Lititz, Pensilvânia, neste domingo.

Trump apontou para os diferentes painéis de vidro que o cercam e indicou algumas fazendas e prédios atrás dele, dizendo que precisava de vidro lá. "'Alguém checou' aqueles prédios?", indagou. O atirador no comício de Trump em Butler, Pensilvânia, em julho, posicionou-se no topo de um prédio próximo ao comício ao ar livre onde o candidato falava, permitindo que ele mirasse no ex-presidente.