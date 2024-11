ESPANHA INUNDAÇÕES: Reis da Espanha e autoridades são recebidos com lama e insultos nas regiões alagadas

A visita dos reis da Espanha e do presidente do Governo, Pedro Sánchez, às regiões atingidas pelas enchentes de Valência terminou com insultos e lançamentos de lama que atingiram o rosto de Felipe VI e da rainha Letizia.

