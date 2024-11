Moldávia elege presidente em pleito para ratificar proximidade com UE, sob medo da ingerência russa

Os moldavos votam, neste domingo (3), no segundo turno da eleição presidencial duas semanas depois da vitória apertada do "sim" no referendo sobre a UE para confirmar ou contestar a via europeia, em um pleito marcado pelo medo da ingerência russa.

A chefe de Estado em fim de mandato, Maia Sandu, um fervorosa pró-Ocidente de 52 anos, que deu as costas a Moscou após a invasão russa da Ucrânia, enfrenta Alexandre Stoianoglo, ex-promotor apoiado pelos socialistas pró-russos.

No primeiro turno, em 20 de outubro, Sandu, de 52 anos, obteve 42,5% dos votos, contra 26% para Stoianoglo, de 57 anos. Mas este último pode contar com o apoio de vários candidatos com menos representatividade.