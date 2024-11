Militantes pró-palestinos furtam bustos do primeiro presidente de Israel em Manchester

A polícia de Manchester, no noroeste de Inglaterra, anunciou neste domingo que investiga o furto de dois bustos do primeiro presidente de Israel da Universidade da cidade, reivindicado por um grupo pró-palestino.

Em um comunicado publicado no sábado, o grupo Ação Palestina afirma ter furtado "duas esculturas do primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, expostas na Universidade de Manchester" por ocasião do "107º aniversário da Declaração Balfour".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2 de novembro de 1917, o ministro das Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, escreveu uma carta aberta a favor do "estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina".