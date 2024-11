Harris e Trump aceleram na reta final das eleições presidenciais

No lendário programa "Saturday Night Live", a vice-presidente e candidata democrata sentou-se frente a frente com a comediante que a interpreta, Maya Rudolph, em uma penteadeira, como se estivessem se olhando no espelho.

Para além do discurso eleitoral, ela fez uma campanha focada no centro e ele é o orgulhoso líder do movimento "Make America Great Again", conhecido pela sigla em inglês MAGA.

Com um empate técnico nas pesquisas, a batalha foca nos estados-pêndulo que não são redutos nem do Partido Republicano nem do Democrata.

O magnata irá neste domingo à Pensilvânia, à Carolina do Norte (que já visitou duas vezes no sábado) e à Geórgia.