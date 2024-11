ELN declara 'compromisso' com 'solução política' ao retomar negociações com governo da Colômbia

A guerrilha do ELN declarou seu "compromisso" com a busca de uma "solução política" ao retomar neste fim de semana suas negociações com o governo da Colômbia em Caracas, na vizinha Venezuela.

"Atendendo aos chamados da sociedade colombiana, da igreja, da comunidade internacional, entre outros, o ELN participa desta reunião com o intuito de analisar os fatores da crise e começar a buscar soluções que nos permitam avançar na construção de uma solução política", expressou neste domingo (3) a representação do Exército de Libertação Nacional (ELN) na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os delegados dessa guerrilha de orientação marxista-leninista anunciaram no sábado sua chegada a Caracas para retomar as conversas com o governo do presidente Gustavo Petro, que estavam congeladas desde setembro.