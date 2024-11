Acidente de trânsito deixa 10 mortos no Equador, um bebê sobrevive

Um bebê de um ano sobreviveu a um grave acidente de trânsito que deixou pelo menos 10 mortos neste domingo (3) no sul do Equador, informou o órgão estatal de emergências.

Por volta das 05h00 locais (08h00 de Brasília), "um veículo do tipo caminhonete" saiu da pista e caiu "em uma ribanceira do rio Paute" em uma área conhecida como Bella Unión, no cantão de Santiago, informou o serviço ECU 911 em comunicado à imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A entidade relatou que há "10 pessoas" mortas e "um menor de idade ferido, de aproximadamente 1 ano, que foi levado ao hospital" do município vizinho de Méndez.