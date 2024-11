Marcelo rescinde contrato com Fluminense após desentendimento com Mano Menezes

O lateral-esquerdo Marcelo, de 36 anos, rescindiu seu contrato com o Fluminense neste sábado (2), informou o clube carioca, um dia depois de o jogador ter se desentendido com o técnico do time, Mano Menezes. "O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes", indicou o clube num comunicado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ídolo da torcida tricolor, o ex-artilheiro do Real Madrid e da seleção brasileira encerrou assim o vínculo com o time com o qual tinha contrato até o final do ano, vínculo que pretendia ampliar.

O rompimento ocorreu após ele ter se desentendido com Mano Menezes no sábado, na reta final da partida em que o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico o chamou para colocá-lo em campo nos acréscimos do segundo tempo e lhe passou instruções, mas se irritou repentinamente após uma breve troca de palavras com o jogador, que acabou não entrando em campo. "Eu ia colocar Marcelo naquele momento, mas ouvi algo que não gostei e mudei de ideia", disse Menezes na coletiva de imprensa pós-jogo, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido.

Depois do incidente, a imprensa especulou que o desentendimento poderia levar à saída de Marcelo, que não se pronunciou. Muito querido pelos torcedores, o artilheiro teve uma grande recepção no Maracanã ao retornar no início de 2023 ao clube onde estreou profissionalmente, após mais de 15 anos no futebol europeu. "Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos", afirmou o clube no comunicado, no qual lembrou que recentemente batizou o estádio de seu centro de treinamento em Xerém com o nome do lateral.