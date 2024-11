Biden diz a ex-vizinhos que Kamala continuará progresso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu neste sábado, 2, com ex-vizinhos em sua cidade natal, Scranton, na Pensilvânia, como parte de sua campanha em nome da vice-presidente Kamala Harris. Biden elogiou as realizações legislativas durante seu mandato, incluindo o "Chips Act", marco legal que fornece incentivos e subsídios para indústria de semicondutores e chips eletrônicos no país. "Eu escrevi isso", disse Biden, em um salão sindical. "Fizemos muito progresso. Kamala vai construir sobre esse progresso", afirmou Biden.

Mais cedo, o presidente da Câmara Mike Johnson voltou atrás em declarações que sugeriu que os republicanos da Câmara tentariam revogar o Chips Act se Trump vencesse a eleição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Biden também alertou que o ex-presidente Donald Trump irá, se eleito, desfazer as principais prioridades democratas, como o Affordable Care Act - programa para atendimento médico acessível. "O que aconteceria se você trocasse minha administração pela dele?" perguntou Biden aos ex-vizinhos.