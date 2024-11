Às vésperas das eleições, Donald Trump e Kamala Harris viajam nesta sexta-feira para Milwaukee, no altamente disputado estado de Wisconsin, para tentar convencer os eleitores indecisos.

Embora a América Latina não tenha sido prioridade na campanha para as eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos, a vitória de Donald Trump ou de Kamala Harris poder consequências dramáticas para uma região de onde saem milhares de migrantes para os Estados Unidos.

PAIPORTA, Espanha:

Espanha envia mais militares para aliviar a tragédia das inundações que deixaram mais 200 mortos

Cerca de 500 militares espanhóis uniram-se nesta sexta-feira (1º) aos 1.200 que tentam aliviar a situação da população de Valência após as enchentes mortais que já deixaram mais de 200 mortos.

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

BEIRUTE:

Líbano acusa Israel de rejeitar cessar-fogo após bombardeios em Beirute

O primeiro-ministro do Líbano acusou Israel, nesta sexta-feira (1º), de rejeitar qualquer cessar-fogo com o Hezbollah, depois de o seu Exército bombardear redutos do movimento libanês na periferia sul de Beirute.

PARIS:

Ataques israelenses enfraquecem capacidade de contra-ataque e dissuasão do Irã

Os recentes bombardeios de Israel sobre o Irã deixaram poucas vítimas, mas ocasionaram significativos danos técnicos em instalações militares que enfraquecem a capacidade de contra-ataque e dissuasão da República Islâmica, analisam especialistas.

BEIRUTE:

Pessoas deslocadas do sul do Líbano descobrem online que as suas casas foram dinamitadas por Israel

Ali Murad, um professor de direito que fugiu da sua casa na aldeia de Aitaroun, no sul do Líbano, soube através de um vídeo de um amigo que a sua casa foi dinamitada por soldados israelenses.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

MOSCOU:

Coreia do Norte apoiará a Rússia até a 'vitória' na Ucrânia, afirma chanceler

Pyongyang apoiará a Rússia até a "vitória" na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (1º) a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte em Moscou, depois de os Estados Unidos alertarem que milhares de tropas norte-coreanas poderiam ser enviadas para combate no conflito ucraniano nos próximos dias.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BANGCOC:

Como os animais se adaptam ao plástico

Um caranguejo eremita move-se lentamente em uma praia da ilha japonesa de Okinawa, com sua casa nas costas. Não é uma concha, mas uma velha colher medidora amarela.

