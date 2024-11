Norris domina treino livre do GP do Brasil; Verstappen perde 5 posições no grid

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) dominou o treino livre do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 nesta sexta-feira (1º), em Interlagos, à frente de seu compatriota George Russell (Mercedes) e do tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), punido com a perda de cinco posições no grid de largada.

Embora tenha tido um desempenho ruim no início da sessão, Norris fez o melhor tempo (1:10.610) em 29 voltas e mandou seu recado na luta pelo título, faltando quatro corridas para o fim da temporada.

Vice-líder do Mundial, com 47 pontos atrás de Verstappen, o piloto da McLaren superou Russell (+0.181), que terminou em segundo, e o também britânico Oliver Bearman (+0.195), terceiro.